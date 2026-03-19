США вимагатимуть грошову заставу за візу від туристів з 50 країн: чи є в списку Україна

Головне: З 2 квітня Державний департамент США розширює програму візових застав (visa bond) до 50 країн .

Механізм застави та повернення коштів

Згідно з оновленою політикою, громадяни країн із високим ризиком нелегального залишення в США повинні будуть внести заставу у розмірі до 15 000 доларів. Ці кошти є гарантією повернення мандрівника додому.

Сума повертається отримувачу візи, якщо він дотримався умов перебування та вчасно виїхав із країни, або якщо поїздка не відбулася.

Перелік країн та статус України

До списку увійшли 12 нових держав та 38 країн, які вже були частиною програми. України у цьому переліку немає.

Нові країни (з 2 квітня): Камбоджа, Ефіопія, Грузія, Гренада, Лесото, Маврикій, Монголія, Мозамбік, Нікарагуа, Папуа-Нова Гвінея, Сейшельські Острови та Туніс.

Країни, що вже перебувають у програмі: Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Бангладеш, Бенін, Бутан, Ботсвана, Бурунді, Кабо-Верде, Центральноафриканська Республіка, Кот-д'Івуар, Куба, Джибуті, Домініка, Фіджі, Габон, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Киргизстан, Малаві, Мавританія, Намібія, Непал, Нігерія, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Таджикистан, Танзанія, Того, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуела, Замбія та Зімбабве.

Державний департамент зазначає, що може продовжувати додавати країни до списку на основі аналізу факторів імміграційного ризику.

Економія для бюджету США

Програма вже показала високу ефективність: 97% мандрівників, які вносили заставу, повернулися додому вчасно. Для порівняння, лише за останній рік понад 44 000 відвідувачів із цих 50 країн перевищили дозволений термін перебування у США.

Адміністрація зазначає, що розширення програми дозволить економити до 800 мільйонів доларів щорічно. Видворення одного нелегального мігранта коштує американським платникам податків у середньому понад 18 000 доларів, тому превентивні застави розглядаються як ефективний інструмент заощадження державних коштів.