США будут требовать денежный залог за визу от туристов из 50 стран: есть ли в списке Украина

Главное: Со 2 апреля Государственный департамент США расширяет программу визовых залогов (visa bond) до 50 стран .

Государственный департамент США расширяет программу визовых залогов (visa bond) до . Иностранцы должны внести залог до 15 000 долларов перед получением бизнес- или туристических виз (B1/B2).

перед получением бизнес- или туристических виз (B1/B2). Деньги возвращают , если путешественник вовремя покинул США или не воспользовался визой.

, если путешественник вовремя покинул США или не воспользовался визой. Украина пока не входит в перечень стран , на которые распространяется это требование.

, на которые распространяется это требование. Цель программы - предотвращение нелегального пребывания и экономия сотен миллионов долларов бюджета.

- предотвращение нелегального пребывания и экономия сотен миллионов долларов бюджета. Нововведения направлены на уменьшение количества случаев, когда иностранцы остаются в стране после окончания срока действия разрешения.

Механизм залога и возврата средств

Согласно обновленной политике, граждане стран с высоким риском того, что они нелегально останутся в США, должны будут внести залог в размере до 15 000 долларов. Эти средства являются гарантией возвращения путешественника домой.

Сумма возвращается получателю визы, если он соблюдал условия пребывания и вовремя выехал из страны, или если поездка не состоялась.

Перечень стран и статус Украины

В список вошли 12 новых государств и 38 стран, которые уже были частью программы. Украины в этом перечне нет.

Новые страны (со 2 апреля): Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские Острова, Тунис и Эфиопия.

Страны, которые уже находятся в программе: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

Государственный департамент отмечает, что может продолжать добавлять страны в список на основе анализа факторов иммиграционного риска.

Экономия для бюджета США

Программа уже показала высокую эффективность: 97% путешественников, которые вносили залог, вернулись домой вовремя. Для сравнения, только за последний год более 44 000 посетителей из этих 50 стран превысили разрешенный срок пребывания в США.

Администрация отмечает, что расширение программы позволит экономить до 800 миллионов долларов ежегодно. Выдворение одного нелегального мигранта стоит американским налогоплательщикам в среднем более 18 000 долларов, поэтому превентивные залоги рассматриваются как эффективный инструмент экономии государственных средств.