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США викрили мережу РФ, яка вербувала людей для вбивств прихильників України

21:03 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Марія Науменко
США викрили мережу РФ, яка вербувала людей для вбивств прихильників України Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Міністерство юстиції США заявило про викриття російської мережі, яка, за версією американського слідства, вербувала людей для нападів і вбивств у США та Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Мін'юст США висунув звинувачення п'ятьом чоловікам, яких пов'язують із російськими спецслужбами та мережею RIS. За даними американської сторони, вони платили або намагалися платити людям у США та інших країнах за напади на тих, хто підтримує Україну або вважається її прихильником.

"Наше завдання - не дати ворогам Америки розпалити насильство та терор на американській землі", - заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш.

Усім п'ятьом фігурантам висунули звинувачення у змові з метою фінансування тероризму. За цією статтею їм може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Наразі всі обвинувачені залишаються на волі. При цьому невідомо, де саме вони перебувають - у США чи за межами країни.

Хто фігурує у справі

За даними американського Мін'юсту, троє з п'яти обвинувачених є високопоставленими членами мережі RIS.

Серед них - 63-річний Юрій Храмеєв та його 27-річний син Кирило Храмеєв. Старший Храмеєв, як стверджують у США, був полковником російських спецслужб. Його син, за даними американської сторони, служив офіцером Федеральної служби безпеки Росії.

Третій фігурант - 35-річний кубинець Оеміс Ромагоза Дурруті. США описують його як впливового представника кубинської діаспори, який живе в Росії та координував напади для мережі RIS.

Ще двоє обвинувачених - 35-річний Яйдель Дельгадо Суарес та 22-річний Анхель Едуардо Кастро.

Їх американська влада звинувачує у вербуванні або спробах вербування людей у США. Однією з цілей, за версією слідства, було стеження за російським дисидентом, який проживає у Сполучених Штатах, а згодом - його вбивство.

Представник ФБР Джеймс Барнакл заявив, що учасники мережі змовилися для залякування, погроз або вбивства людей у США та інших країнах.

40 тисяч доларів за вбивство

Один із описаних американським Мін'юстом епізодів стався цього літа.

За даними слідства, Суарес завербував людину у США для стеження за російським дисидентом. Виконавця нібито відправили до двох місць, пов'язаних із потенційною жертвою, та дали інструкції щодо спостереження.

За це йому запропонували від 1 000 до 1 500 доларів.

Згодом Суарес і Кастро, як стверджується, запропонували вже 40 тисяч доларів за те, щоб завербований "усунув" дисидента.

Однак цього не сталося. За даними Мін'юсту США, після невдалої спроби Суарес почав шукати інших людей у Сполучених Штатах, яким пропонував гроші за напади на визначені цілі.

Ще одна спроба - у Литві

Американська сторона також повідомила про інший епізод, який нібито стався у 2025 році.

Кирило Храмеєв, за версією слідства, завербував громадянина США для стеження та вбивства людини в Литві. Потенційна жертва, як зазначається у матеріалах справи, поширювала інформацію про Росію, яку в Москві вважали неправдивою.

У Мін'юсті США наводять слова Храмеєва про намір націлитися на "всі країни, які допомагають Україні".

Його батько, за даними американського слідства, запропонував завербованому 25 тисяч доларів за вбивство цієї людини в Литві.

Храмеєву-старшому, Суаресу та Кастро також висунули звинувачення у змові з метою вбивства на замовлення. Максимальне покарання за цією статтею становить до 10 років ув'язнення.

Західні експерти попереджають, що Росія може посилити диверсії та замахи в країнах НАТО. У Німеччині вже фіксували атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та державні ІТ-системи.

Окремо у Великій Британії заявляють про ризик нових замахів із використанням хімічних речовин.

Також у серпні 2026 року в Німеччині суд засудив українця до 1 року та 3 місяців ув'язнення за підготовку диверсій на замовлення РФ.

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