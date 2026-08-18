У Німеччині українець готував диверсії на замовлення РФ: його засудили

У Німеччині суд виніс вирок українцю, якого звинуватили у шпигунстві та підготовці диверсій на користь Росії. Чоловіка засудили до 1 року та 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa .

Рішення ухвалив Вищий регіональний суд Штутгарта. Двох інших українців, які проходили у цій справі, суд виправдав.

За матеріалами справи, засуджений організував відправлення двох посилок із GPS-трекерами. Суд дійшов висновку, що він, ймовірно, розумів можливе призначення цих пристроїв - стеження за об'єктами, які могли стати цілями майбутніх диверсій.

Головуючий суддя також зазначив, що чоловік міг усвідомлювати: доручення він отримав через посередника від російського державного органу.

Водночас доказів того, що конкретні диверсійні атаки вже були детально сплановані, суд не знайшов.

Що відомо про справу

Трьох чоловіків віком 22, 25 та 30 років затримали у травні минулого року. Затримання відбулися в Кельні та Констанці в Німеччині, а також у швейцарському кантоні Тургау.

Їх звинуватили в участі у змові з метою саботажу транспортної мережі компанії з доставки посилок.

За версією прокуратури, у березні 2025 року чоловіки за дорученням російської розвідки відправили дві посилки з GPS-трекерами. Їх мали направити до України через українську поштову службу. Пристрої повинні були допомогти зібрати інформацію про маршрути та особливості роботи компанії.

За даними обвинувачення, російська сторона нібито передала доручення через посередників із Маріуполя.

Наступним етапом, як стверджувала прокуратура, мала стати відправка посилок із запальними пристроями. Вони повинні були спрацювати під час транспортування.

Прокурори заявляли, що таким чином планувалося завдати якомога більшої шкоди та посіяти відчуття небезпеки серед населення. Водночас підготовку викрили ще до того, як передбачувані атаки були здійснені.

Двох чоловіків, які займалися пакуванням і відправленням посилок, суд виправдав.

Прокуратура вимагала для обвинувачених покарання у вигляді від двох років і дев'яти місяців до чотирьох років і трьох місяців ув'язнення. Захист, своєю чергою, наполягав на повному виправданні трьох чоловіків.

Засуджений уже відбув призначений йому термін під час попереднього ув'язнення, тому додатково перебувати у в'язниці він не буде.