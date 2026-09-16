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США разоблачили сеть РФ, которая вербовала людей для убийств сторонников Украины

21:03 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Науменко
США разоблачили сеть РФ, которая вербовала людей для убийств сторонников Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Министерство юстиции США заявило о разоблачении российской сети, которая, по версии американского следствия, вербовала людей для нападений и убийств в США и Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Минюст США предъявил обвинения пяти мужчинам, связываемым с российскими спецслужбами и сетью RIS. По данным американской стороны, они платили или пытались платить людям в США и других странах за нападения на тех, кто поддерживает Украину или считается ее сторонником.

"Наша задача – не дать врагам Америки разжечь насилие и террор на американской земле", – заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш.

Всем пяти фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью финансирования терроризма. По этой статье им может грозить до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время все обвиняемые остаются на свободе. При этом неизвестно, где именно они находятся – в США или за пределами страны.

Кто фигурирует в деле

По данным американского Минюста, трое из пяти обвиняемых являются высокопоставленными членами сети RIS.

Среди них – 63-летний Юрий Храмеев и его 27-летний сын Кирилл Храмеев. Старший Храмеев, как утверждают в США, являлся полковником российских спецслужб. Его сын по данным американской стороны служил офицером Федеральной службы безопасности России.

Третий фигурант – 35-летний кубинец Оэмис Ромагоза Дуррути. США описывают его как влиятельного представителя кубинской диаспоры, живущего в России и координировавшего нападения для сети RIS.

Еще двое обвиняемых – 35-летний Яйдель Дельгадо Суарес и 22-летний Анхель Эдуардо Кастро.

Их американские власти обвиняют в вербовке или попытках вербовки людей в США. Одной из целей, по версии следствия, была слежка за российским диссидентом, проживающим в Соединенных Штатах, а впоследствии – его убийство.

Представитель ФБР Джеймс Барнакл заявил, что участники сети сговорились для устрашения, угроз или убийства людей в США и других странах.

40 тысяч долларов за убийство

Один из описанных американским Минюстом эпизодов произошел этим летом.

По данным следствия, Суарес завербовал человека в США для слежки за российским диссидентом. Исполнителя якобы отправили в два места, связанных с потенциальной жертвой, и дали инструкции по наблюдению.

За это ему предложили от 1000 до 1500 долларов.

Впоследствии Суарес и Кастро, как утверждается, предложили уже 40 тысяч долларов за то, чтобы завербованный "устранил" диссидента.

Однако этого не произошло. По данным Минюста США, после неудачной попытки Суарес стал искать других людей в Соединенных Штатах, которым предлагал деньги за нападения на определенные цели.

Еще одна попытка – в Литве

Американская сторона также сообщила о другом эпизоде, якобы произошедшем в 2025 году.

Кирилл Храмеев, по версии следствия, завербовал гражданина США для слежки и убийства человека в Литве. Потенциальная жертва, как говорится в материалах дела, распространяла информацию о России, которую в Москве считали ложной.

В Минюсте США приводят слова Храмеева о намерении нацелиться на "все страны, которые помогают Украине".

Его отец, по данным американского следствия, предложил завербованному 25 тысяч долларов за убийство этого человека в Литве.

Храмееву-старшему, Суаресу и Кастро также предъявили обвинения в сговоре с целью заказного убийства. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет тюрьмы.

Западные эксперты предупреждают, что Россия может усилить диверсии и покушения в странах НАТО. В Германии уже фиксировали атаки на энергетику, аэропорты, оборонные предприятия и государственные ИТ-системы.

Отдельно в Великобритании заявляют о риске новых покушений с использованием химических веществ.

Также в августе 2026 года в Германии суд приговорил украинца к 1 году и 3 месяцам заключения за подготовку диверсий по заказу РФ.

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