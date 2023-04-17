США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор

"Як я говорив минулого разу, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів", - йдеться у заяві.

Гарленд додав, що ці активи використовують у відновленні України.

За його словами, оперативна група KleptoCapture продовжує порушувати судові справи і заарештовувати помічників Кремля і російських військових, які підпадають під санкції.

KleptoCapture

Окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року з метою втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів. Вона була заснована після російського вторгнення в Україну.