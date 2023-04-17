RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США используют конфискованные российские активы для восстановления Украины, - генпрокурор

Фото: генеральный прокурор США Меррик Гарленд (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Меррика Гарленда.

"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - говорится в заявлении.

Гарленд добавил, что эти активы используются в восстановлении Украины.

По его словам, оперативная группа KleptoCapture продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающих под санкции помощников Кремля и российских военных.

KleptoCapture

Отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна в Украине