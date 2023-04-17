США используют конфискованные российские активы для восстановления Украины, - генпрокурор

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Меррика Гарленда.
"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - говорится в заявлении.
Гарленд добавил, что эти активы используются в восстановлении Украины.
По его словам, оперативная группа KleptoCapture продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающих под санкции помощников Кремля и российских военных.
KleptoCapture
Отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.
Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.
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