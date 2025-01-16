У Байдена розповіли, що допомогло угоді про мир між Ізраїлем та ХАМАС, - ЗМІ

Високопоставлений американський чиновник на брифінгу для журналістів з Катару, намагався представити роль адміністрації Байдена як вирішальну в досягненні угоди.

Натомість інші чиновники США, які спілкувалися з виданням упродовж останніх місяців, визнали, що Вашингтон не одразу підтримав рішення Ізраїлю у вересні про масовану ескалацію військових операцій проти "Хезболли".

Американські чиновники заявили, що Ізраїль не попередив Вашингтон перед тим, як здійснити масовий підрив засобів зв'язку (пейджерів - ред.), внаслідок якого були поранені тисячі бойовиків "Хезболли", або перед тим, як ЦАХАЛ завдав авіаудару, внаслідок якого було вбито лідера терористичного угрупування Хасан Насралла.

Однак США почали підтримувати кампанію Ізраїлю проти ліванського угруповання постфактум, відклавши ініціативу щодо 21-денного припинення вогню у Лівані наприкінці вересня. Після того, як через два місяці Ізраїль припинив завдавати масованих ударів по угрупованню "Хезболла", США виступили посередником у досягненні постійного припинення вогню між Ізраїлем та ліванською терористичною організацією.

Високопоставлений представник Байдена на брифінгу для журналістів заявив, що підписана 15 січня угода про припинення вогню і звільнення заручників, ґрунтується на поданій 27 травня ізраїльській пропозиції, яку Байден оприлюднив у своїй промові в Білому домі через чотири дні після цього.

Переговори проходили з перервами, і на початку липня ХАМАС погодився на цю пропозицію та вніс низку поправок.

Чиновник США стверджує, що відповідь ХАМАСу була такою, яку не міг прийняти жоден ізраїльський уряд, адже це була фактично угода "всіх на всіх", яка вимагала від Ізраїлю повного виведення військ з Сектора Газа і при цьому залишала при владі палестинське угруповання. Це суперечить тому, що знайомі з переговорами ізраїльські та арабські чиновники говорили про пропозицію ХАМАСу, стверджуючи, що вона не була радикальним відходом від попередньої пропозиції Ізраїлю.

Більше того, ізраїльська переговорна група, що складалася з керівників служб безпеки, закликала тоді уряд затвердити відповідь ХАМАСу. Однак прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжив висувати умови щодо виведення ізраїльських військ зі Смуги, що призвело до зриву переговорів, про що тоді говорили арабські, ізраїльські та американські офіційні особи.

Зрив переговорів та зміна стратегії

У серпні США намагалися відновити переговори. Однак ці багатомісячні зусилля провалилися після того, як ХАМАС стратив шістьох заручників, зокрема американо-ізраїльського громадянина Герша Голдберга-Поліна, оскільки їхні викрадачі побоювалися, що війська ЦАХАЛу наближаються до тунелю, в якому їх утримували в південному місті Рафах на півдні Гази.

"Після цього ми дійсно змістили акценти, і нашою стратегією стала... кампанія в Лівані, спрямована на знешкодження "Хезболли". Ми підтримували ізраїльтян... тому що поки "Хезболла" заявляла, що буде продовжувати (підтримувати) інший фронт проти Ізраїлю... ХАМАС не перебував під достатнім тиском і в ізоляції, щоб піти на угоду і звільнити заручників", - сказав під час брифінгу високопоставлений представник США.

Далі чиновник нагадав, що після того, як у жовтні Ізраїль виконав багато своїх оперативних завдань проти "Хезболли", головні помічники Байдена повернулися в регіон. Там вони зустрілися з Нетаньягу, який погодився працювати над припиненням вогню у Лівані за посередництва США, яке потім можна було б узгодити з припиненням вогню в Газі. Ліванська угода була досягнута 27 листопада.

Тиск посла Трампа перевершив зусилля команди Байдена

Менш ніж за два тижні після цього головні помічники Байдена вирушили до регіону, щоб відновити переговори, і переважно залишалися у регіоні, доки угода не була досягнута в середу, 15 січня.

Минулого тижня до посланця Білого дому на Близькому Сході Брета Макгерка приєднався посол новообраного президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф у Досі. Їхнє партнерство мало "вирішальне значення" для забезпечення угоди про звільнення заручників.

Арабські чиновники, знайомі з ходом переговорів, розповіли The Times of Israel, що саме суботня зустріч Віткоффа з Нетаньягу призвела до прориву в переговорах. Це сталося, коли посол Трампа за один прийом натиснув на Нетаньягу сильніше і ефективніше, ніж адміністрація Байдена за цілий рік.

Впродовж останніх кількох днів переговори проходили у будівлі в Досі, де ізраїльська й американська команди розташовувалися на другому поверсі, команда ХАМАС - на першому, а єгипетська і катарська команди переміщалися між ними, додає американський чиновник.

В останню хвилину ХАМАС намагався висунути нові вимоги, але "ми трималися дуже твердо, і тепер у нас є угода", - зазначив чиновник.