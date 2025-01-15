Набуде чинності в неділю. Катар розкрив деталі угоди між Ізраїлем та ХАМАС
Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час пресконференції в Досі оголосив про досягнення угоди між Ізраїлем, Хамасом та іншими сторонами. Угода набуде чинності в неділю, 19 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.
Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані також поділився деталями домовленостей. Та зауважив, що Катар і США виступають гарантами продовження переговорів для забезпечення повного виведення ізраїльських військ із Гази.
За його словами, перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме:
- припинення вогню;
- відведення ізраїльських військ на схід, якомога далі від населених пунктів.
Він пояснив, що в перший день, 19 січня, буде звільнено трьох людей, на 7-й день - чотирьох, після цього щотижня ХАМАС повертатиме Ізраїлю по три заручники.
Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести:
- обмін полоненими;
- передачу останків загиблих;
- повернення переміщених осіб до своїх домівок.
Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень. Він пояснив, що 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в'їжджатимуть у Сектор Гази.
Угода Ізраїлю та ХАМАСу
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню. Свою відповідь угруповання передало посередникам.
Пізніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що заручників у Секторі Газа буде звільнено. Це станеться найближчим часом.
Незабаром ЗМІ оголосили, що Ізраїль досяг угоди щодо Сектора Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню в цьому регіоні.
У рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. Відомо, що, ймовірно, ХАМАС утримує 94 заручники. Першими мають бути звільнені 33 з них - діти, жінки, люди похилого віку та хворі люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.