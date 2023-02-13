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В США не исключают, что сбитые на днях воздушные объекты были внеземного происхождения

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Понедельник 13 февраля 2023 10:07
В США не исключают, что сбитые на днях воздушные объекты были внеземного происхождения Фото: в США не исключают, что сбитые на днях воздушные объекты были внеземного происхождения (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Генерал ВВС США, командующий аэрокосмической обороной Северной Америки Гленн Ван Херк допустил, что сбитые на днях воздушные цели над регионом могут быть внеземного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос журналиста, исключает ли он внеземное происхождение трех воздушных объектов, сбитых американскими военными самолетами за последние несколько дней, генерал ответил: "Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу выяснить это. Я не исключаю такой возможности".

Он добавил, что США продолжают оценивать "угрозу", которая приближается к Северной Америке, пытаясь ее идентифицировать.

Комментарий генерала прозвучал на брифинге в Пентагоне в воскресенье после того, как Воздушные силы США сбили объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.

По словам Ван Херка, военные пока не могут определить способ, с помощью которого последние три объекта удерживались в воздухе или откуда они прибыли.

"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, и не просто так", - добавил генерал.

Напомним, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом. После чего американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта.

Однако 12 февраля в воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект - его также сбили.

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