В США не исключают, что сбитые на днях воздушные объекты были внеземного происхождения
Генерал ВВС США, командующий аэрокосмической обороной Северной Америки Гленн Ван Херк допустил, что сбитые на днях воздушные цели над регионом могут быть внеземного происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На вопрос журналиста, исключает ли он внеземное происхождение трех воздушных объектов, сбитых американскими военными самолетами за последние несколько дней, генерал ответил: "Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу выяснить это. Я не исключаю такой возможности".
Он добавил, что США продолжают оценивать "угрозу", которая приближается к Северной Америке, пытаясь ее идентифицировать.
Комментарий генерала прозвучал на брифинге в Пентагоне в воскресенье после того, как Воздушные силы США сбили объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.
По словам Ван Херка, военные пока не могут определить способ, с помощью которого последние три объекта удерживались в воздухе или откуда они прибыли.
"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, и не просто так", - добавил генерал.
Напомним, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом. После чего американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта.
Однако 12 февраля в воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект - его также сбили.
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