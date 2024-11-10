США не виключають анонсів нової допомоги Україні на "Рамштайні"

Кірбі зауважив, що засідання "Рамштайн" не вперше відбудеться в онлайн-форматі.

"Те, що він відбудеться онлайн, - це не вперше. Але зараз президент хоче провести обговорення на рівні лідерів країн", - сказав радник Білого дому.

Він зауважив, що це буде ще одним шансом для США показати лідерство та нашу відданість надати Україні те, що їй потрібно на фронті.

"Ще не було жодної зустрічі в "Рамштайні", де не було б додаткових зобов'язань. Я думаю, цього можна очікувати", - підсумував Кірбі.