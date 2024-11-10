США не виключають анонсів нової допомоги Україні на "Рамштайні"

Всі зустрічі "Рамштайн" несли за собою додаткові зобов'язання для США у відношенні України. Цього разу можна очікувати того ж.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Кірбі зауважив, що засідання "Рамштайн" не вперше відбудеться в онлайн-форматі.
"Те, що він відбудеться онлайн, - це не вперше. Але зараз президент хоче провести обговорення на рівні лідерів країн", - сказав радник Білого дому.
Він зауважив, що це буде ще одним шансом для США показати лідерство та нашу відданість надати Україні те, що їй потрібно на фронті.
"Ще не було жодної зустрічі в "Рамштайні", де не було б додаткових зобов'язань. Я думаю, цього можна очікувати", - підсумував Кірбі.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня український президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн".
Зауважимо що минула зустріч була перенесена через негоду. Тоді президент США Джо Байден першим переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".
Пізніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що "Рамштайн" відбудеться у листопаді.
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