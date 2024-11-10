RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

США не исключают анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне"

Фото: советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства для США в отношении Украины. На этот раз можно ждать того же.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Кирби отметил, что заседание "Рамштайна" не впервые состоится в онлайн-формате.

"То, что он состоится онлайн, - это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", - сказал советник Белого дома.

Он отметил, что это будет еще одним шансом для США показать лидерство и нашу преданность предоставить Украине то, что нужно на фронте.

"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", - подытожил Кирби.

Напомним, что в конце октября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате Рамштайн.

Заметим, что прошедшая встреча была перенесена из-за непогоды. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "Рамштайн" состоится в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News