США не исключают анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне"

Все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства для США в отношении Украины. На этот раз можно ждать того же.
Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Кирби отметил, что заседание "Рамштайна" не впервые состоится в онлайн-формате.
"То, что он состоится онлайн, - это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", - сказал советник Белого дома.
Он отметил, что это будет еще одним шансом для США показать лидерство и нашу преданность предоставить Украине то, что нужно на фронте.
"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", - подытожил Кирби.
Напомним, что в конце октября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате Рамштайн.
Заметим, что прошедшая встреча была перенесена из-за непогоды. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "Рамштайн" состоится в ноябре.
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