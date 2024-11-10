США не исключают анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне"

Кирби отметил, что заседание "Рамштайна" не впервые состоится в онлайн-формате.

"То, что он состоится онлайн, - это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", - сказал советник Белого дома.

Он отметил, что это будет еще одним шансом для США показать лидерство и нашу преданность предоставить Украине то, что нужно на фронте.

"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", - подытожил Кирби.