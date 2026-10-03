США "вигнали" ще двох дипломатів Ірану, які намагалися залишитися в Нью-Йорку, - Axios

"Держсекретар Рубіо налаштований рішуче. Ще двох членів іранської делегації було виявлено в Нью-Йорку через довгий час після завершення Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вислали з країни", - сказав американський чиновник.

За його словами, два іранські дипломати не підкорялися вимогам Держдепартаменту, пред'явленої іранській місії при ООН у понеділок. Йшлося про негайний виїзд усієї делегації з країни.

Вже в п'ятницю іранської місії при ООН повідомили, що США знають про те, що два їхні дипломати все ще перебувають у Нью-Йорку, незважаючи на прохання до них залишити країну. У результаті іранській стороні знову було сказано, що ці дві особи мають негайно виїхати.

Так, один із іранських дипломатів поїхав у п'ятницю ввечері 2 жовтня, а другий – у суботу вранці.

Axios зазначає, що на даний момент це остання ознака напруженості між країнами, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення війни зазнають невдачі, а ймовірність відновлення бойових дій зростає.