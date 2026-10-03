США "выгнали" еще двух дипломатов Ирана, которые пытались остаться в Нью-Йорке, - Axios

"Госсекретарь Рубио настроен решительно. Еще два члена иранской делегации были обнаружены в Нью-Йорке спустя долгое время после завершения Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выслали из страны", - сказал изданию американский чиновник.

По его словам, два иранских дипломата не подчинялись требованию Госдепартамента, предъявленному иранской мисии при ООН в понедельник. Речь шла о немедленном выезде всей делегации из страны.

Уже в пятницу иранской миссии при ООН сообщили, что США знают о том, что два их дипломата все еще находятся в Нью-Йорке, несмотря на просьбу к ним покинуть страну. В итоге иранской стороне вновь было сказано, что эти два человека должны немедленно уехать.

Так, один из иранских дипломатов уехал в пятницу вечером 2 октября, а второй - в субботу утром.

Axios отмечает, что на данный момент это последний признак напряженности между странами, поскольку дипломатические усилия по прекращению войны терпят неудачу, а вероятность возобновления боевых действий возрастает.