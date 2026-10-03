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США "выгнали" еще двух дипломатов Ирана, которые пытались остаться в Нью-Йорке, - Axios

23:40 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

В субботу 3 октября США выслали из из страны еще двух членов иранской делегации, которые продолжали находиться в Нью-Йорке уже после завершения Генассамблеи ООН. Это произошло спустя несколько дней после того, как было предложено покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Госсекретарь Рубио настроен решительно. Еще два члена иранской делегации были обнаружены в Нью-Йорке спустя долгое время после завершения Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выслали из страны", - сказал изданию американский чиновник.

По его словам, два иранских дипломата не подчинялись требованию Госдепартамента, предъявленному иранской мисии при ООН в понедельник. Речь шла о немедленном выезде всей делегации из страны.

Уже в пятницу иранской миссии при ООН сообщили, что США знают о том, что два их дипломата все еще находятся в Нью-Йорке, несмотря на просьбу к ним покинуть страну. В итоге иранской стороне вновь было сказано, что эти два человека должны немедленно уехать.

Так, один из иранских дипломатов уехал в пятницу вечером 2 октября, а второй - в субботу утром.

Axios отмечает, что на данный момент это последний признак напряженности между странами, поскольку дипломатические усилия по прекращению войны терпят неудачу, а вероятность возобновления боевых действий возрастает.

Что еще известно

Напомним, несколько дней назад Axios писало, что госсекретарь США Марко Рубио лично приказал, чтобы иранская делегация, которая была на Генассамблее ООН - немедленно покинула страну. Это произошло после того, как переговоры зашли в тупик.

Также мы писали, что по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд отказался от мирного плана Ирана, и сказал своему окружению, что ожидает возобновления войны после промежуточных выборов в США.

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