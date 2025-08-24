У США відзначили роль військової розвідки України в операціях проти РФ

Українська військова розвідка досягла великих успіхів в операціях проти російських військ. Головним чином завдяки трансформації на чолі з Кирилом Будановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Національного комітету Республіканської партії США для Newsmax .

За його словами, коли 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, багато хто в західних столицях вважав, що Київ може впасти за лічені дні.

Майже півмільйона російських солдатів із танками, авіацією і військово-морськими силами вселили в Москву впевненість у швидкій перемозі. Але стійкість України - військова, політична і психологічна - потрясла світ.

Одним із найбільш вирішальних, хоча і найменш обговорюваних, елементів стійкості стала трансформація Головного розвідувального управління (ГУР) України на чолі з генерал-лейтенантом Кирилом Будановим, підкреслює Росс.

"Буданов був одним із небагатьох, хто публічно попереджав про напад. Історія підтвердила його правоту", - пише автор.

Як військову розвідку змінив Буданов

Буданов перетворив військову розвідку на гібридну силу, здатну проводити операції високого ризику, завдавати дальніх ударів та формувати поле бою. Усе це пройшло перевірку в перші години війни, коли підрозділи ГУР відбили повітряний наступ на аеропорт Гостомель.

"Якби ця операція провалилася, російські війська могли б оточити Київ у перший же тиждень", - вважає Росс.

Буданов створив спецзагони "Кракен", "Шаман", "Артан" та інші, організував партизанські мережі на окупованих територіях. Він також керував Інтернаціональним легіоном, який залучив тисячі іноземних добровольців.

Знакові досягнення ГУР України

Послужний список бійців ГУР вражає. Під час облоги Маріуполя вони здійснили сім вертолітних вильотів через підконтрольний Росії повітряний простір для поповнення запасів та евакуації поранених з "Азовсталі".

У Чорному морі сили вони відкинули російський флот, звільнили острів Зміїний і захопили морські газові платформи. Це допомогло відновити критично важливі маршрути експорту зерна.

Інновації зіграли ключову роль. "Група 13" розробила морський безпілотник "Магура". На сьогодні це єдиний надводний дрон, здатний потопити військові кораблі.

До кінця 2024 року Magura V5 вивели з ладу або знищили кілька російських суден і навіть збила вертольоти. Версія Magura V7, озброєна американськими ракетами Sidewinder, у травні 2025 року знищила два російські винищувачі Су-30 під Новоросійськом.

А ще Україна перенесла бойові дії вглиб Росії. Військова розвідка завдавала ударів по авіабазах, збройових заводах і командних пунктах на відстані до 2000 км від фронту. У списку "жирних" цілей такі літаки, як ДРЛО А-50, бомбардувальник Ту-22М3 і винищувач Су-57.

Деякими операціями керував особисто Буданов - на передовій, як у випадку зі звільненням Руської Лозової під Харковом, або керуючи рейдами в Крим, Бєлгородську і Курську області.

Як Буданов заслужив високий авторитет

Лідерські якості дозволили заслужити високу довіру - Буданов незмінно входить до трійки найбільш шанованих фігур в Україні, пише Росс.

На сьогодні ГУР діє по всьому світу. Ветерани російської ПВК "Вагнер" і "Африканського корпусу" тепер відслідковуються і знищуються скрізь, де б вони не знаходилися.

Буданов також керує Координаційним штабом у справах військовополонених, який займається поверненням людей з російського полону.

"Нічого з цього не було б можливо без підтримки США. Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом став одним із найбільш вражаючих і найменш висвітлюваних досягнень цієї війни", - зазначає Росс.

За його словами, супутникова і радіоелектронна розвідка США в поєднанні з українськими агентурними мережами й тактичним чуттям створили перевагу на полі бою, недоступну жодному російському генералу.