В США отметили роль военной разведки Украины в операциях против РФ

Украинская военная разведка добилась больших успехов в операциях против российских войск. Главным образом благодаря трансформации во главе с Кириллом Будановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Национального комитета Республиканской партии США для Newsmax .

По его словам, когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие в западных столицах полагали, что Киев может пасть за считанные дни.

Почти полмиллиона российских солдат с танками, авиацией и военно-морскими силами вселили в Москву уверенность в быстрой победе. Но устойчивость Украины - военная, политическая и психологическая - потрясла мир.

Одним из самых решающих, хотя и наименее обсуждаемых, элементов устойчивости стала трансформация Главного разведывательного управления (ГУР) Украины во главе с генерал-лейтенантом Кириллом Будановым, подчеркивает Росс.

"Буданов был одним из немногих, кто публично предупреждал о нападении. История подтвердила его правоту", - пишет автор.

Как военную разведку изменил Буданов

Буданов превратил военную разведку в гибридную силу, способную проводить операции высокого риска, наносить дальние удары и формировать поле боя. Все это прошло проверку в первые часы войны, когда подразделения ГУР отразили воздушное наступление на аэропорт Гостомель.

"Если бы эта операция провалилась, российские войска могли бы окружить Киев в первую же неделю", - полагает Росс.

Буданов создал спецотряды "Кракен", "Шаман", "Артан" и другие, организовал партизанские сети на оккупированных территориях. Он также руководил Интернациональным легионом, который привлек тысячи иностранных добровольцев.

Знаковые достижения ГУР Украины

Послужной список бойцов ГУР впечатляет. Во время осады Мариуполя они совершили семь вертолетных вылетов через подконтрольное России воздушное пространство для пополнения запасов и эвакуации раненых с "Азовстали".

В Черном море силы они отбросили российский флот, освободили остров Змеиный и захватили морские газовые платформы. Это помогло восстановить критически важные маршруты экспорта зерна.

Инновации сыграли ключевую роль. "Группа 13" разработала морской беспилотник "Магура". На сегодня это единственный надводный дрон, способный потопить военные корабли.

К концу 2024 года Magura V5 вывели из строя или уничтожили несколько российских судов и даже сбила вертолеты. Версия Magura V7, вооруженная американскими ракетами Sidewinder, в мае 2025 года уничтожила два российских истребителя Су-30 под Новороссийском.

А еще Украина перенесла боевые действия вглубь России. Военная разведка наносила удары по авиабазам, оружейным заводам и командным пунктам на расстоянии до 2000 км от фронта. В списке "жирных" целей такие самолеты, как ДРЛО А-50, бомбардировщик Ту-22М3 и истребитель Су-57.

Некоторыми операциями руководил лично Буданов - на передовой, как в случае с освобождением Русской Лозовой под Харьковом, или управляя рейдами в Крым, Белгородскую и Курскую области.

Как Буданов заслужил высокий авторитет

Лидерские качества позволили заслужить высокое доверие - Буданов неизменно входит в тройку самых уважаемых фигур в Украине, пишет Росс.

На сегодня ГУР действует по всему миру. Ветераны российской ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса" теперь отслеживаются и уничтожаются везде, где бы они ни находились.

Буданов также руководит Координационным штабом по делам военнопленных, который занимается возвращением людей из российского плена.

"Ничего из этого не было бы возможно без поддержки США. Обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом стал одним из самых впечатляющих и наименее освещаемых достижений этой войны", - отмечает Росс.

По его словам, спутниковая и радиоэлектронная разведка США в сочетании с украинскими агентурными сетями и тактическим чутьем создали преимущество на поле боя, недоступное ни одному российскому генералу.