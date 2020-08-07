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США бачать загрози виборам з боку Росії, Китаю та Ірану

Вашингтон, П'ятниця 07 серпня 2020 22:37
США бачать загрози виборам з боку Росії, Китаю та Ірану
Фото: Вільям Еваніна (flickr.com Vincent Voci)
Автор: Роман Калиниченко

Дії цих країн загрожують президентським виборам, вважають у американській розвідці

Росія, Китай і Іран будуть втручатися в майбутні вибори президента Сполучених Штатів Америки. Розвідка США стурбована поточною і потенційною діяльністю цих країн.

Про це заявив Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна, передає AP.

За оцінками американської розвідки, Китай хоче, щоб "непередбачуваний" Дональд Трамп програв вибори, Росія намагається очорнити демократа Джо Байдена, а Іран прагне підірвати демократичні інститути.

Еваніна також озвучив останню оцінку американських спецслужб щодо загроз майбутнім президентським виборам.

"Багато іноземних гравців віддають перевагу тому, хто переможе на виборах, що вони висловлюють у вигляді низки відкритих і приватних заяв; спроби таємного впливу на вибори зустрічаються рідше. Нас в першу чергу турбує поточна і потенційна діяльність Китаю, Росії та Ірану", - підкреслив директор американської розвідки.

Нагадаємо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп і колишній віце-президент США Джо Байден.

Раніше Трамп виступив проти голосування по пошті, оскільки, на його думку, Росія і Китай зможуть підробити бюлетені.

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