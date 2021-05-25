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США не бачать "російського сліду" в ситуації з Ryanair в Білорусі

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Вашингтон, Вівторок 25 травня 2021 20:45
США не бачать "російського сліду" в ситуації з Ryanair в Білорусі Фото: США не бачать причетності РФ ситуації з Ryanair в Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки не побачили причетності Росії до інциденту з літаком Ryanair в Білорусі. На вихідних білоруський режим примусово посадив літак в Мінську, щоб затримати опозиціонера.

Про це на брифінгу для журналістів сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми не вважаємо, що справа обстоїть таким чином", - заявила Псакі на питання журналістів, чи може Росія бути причетна до цього інциденту.

Нагадаємо, на примусову посадку літака Ryanair в Білорусі та затримання опозиціонера Романа Протасевича вчора відреагував президент США Джо Байден. Американський лідер назвав інцидент "прямим порушенням міжнародних норм".

Після цього радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон разом з союзниками зробить все, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності.

Водночас у Білому домі заявляли, що США поки не планують вводити нові санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair.

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