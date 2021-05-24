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США пока не планируют вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

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Вашингтон, Понедельник 24 мая 2021 20:33
США пока не планируют вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США осудили инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако пока вводить санкции против Беларуси не планируют.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нового определения случившемуся у нас нет. Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", — сказала она.

По ее словам, речь о санкциях может идти после прозрачного и вызывающего доверия расследования, провести которое требуют США. "Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - добавила она.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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