США пока не планируют вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

США осудили инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако пока вводить санкции против Беларуси не планируют.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нового определения случившемуся у нас нет. Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", — сказала она. По ее словам, речь о санкциях может идти после прозрачного и вызывающего доверия расследования, провести которое требуют США. "Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - добавила она.