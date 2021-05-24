США пока не планируют вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair
США осудили инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако пока вводить санкции против Беларуси не планируют.
Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нового определения случившемуся у нас нет. Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", — сказала она.
По ее словам, речь о санкциях может идти после прозрачного и вызывающего доверия расследования, провести которое требуют США. "Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - добавила она.
Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.
Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.
После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.
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