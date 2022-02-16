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США не видят признаков деэскалации со стороны России, - Госдеп

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Вашингтон, Среда 16 февраля 2022 22:50
США не видят признаков деэскалации со стороны России, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что США знают, что российские "официальные лица распространяли в прессе истории, которые могли бы послужить предлогом для вторжения".

Между тем США "делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса", подчеркнул Прайс.

Он заявил, что усугубление кризиса изменит дипломатические отношения России и США.

"Я бы не хотел вдаваться в гипотетические рассуждения, в широком смысле - это будет звучать и выглядеть совсем иначе", - заявил Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что окно для дипломатии с Россией остается открытым.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что согласно отчету разведки нет доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

Отметим, сегодня российская сторона заявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.

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