США не бачать ознак деескалації з боку Росії, - Держдеп

Росія продовжує стягувати війська до кордону України. США не бачать ознак деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави пресслужби Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США знають, що російські "офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення".

Тим часом США "роблять все можливе, щоб знайти мирне вирішення кризи", підкреслив Прайс.

Він заявив, що посилення кризи змінить дипломатичні відносини Росії і США.

"Я б не хотів вдаватися в гіпотетичні міркування, в широкому сенсі - це буде звучати і виглядати зовсім інакше", - заявив Прайс.

Представник Держдепу додав, що вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим.