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США не бачать ознак деескалації з боку Росії, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 22:50
США не бачать ознак деескалації з боку Росії, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Росія продовжує стягувати війська до кордону України. США не бачать ознак деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави пресслужби Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США знають, що російські "офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення".

Тим часом США "роблять все можливе, щоб знайти мирне вирішення кризи", підкреслив Прайс.

Він заявив, що посилення кризи змінить дипломатичні відносини Росії і США.

"Я б не хотів вдаватися в гіпотетичні міркування, в широкому сенсі - це буде звучати і виглядати зовсім інакше", - заявив Прайс.

Представник Держдепу додав, що вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що згідно зі звітом розвідки немає доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Зазначимо, сьогодні російська сторона заявила про відведення частини військ з окупованого Криму.

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