США видят признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сингха на онлайн-​семинаре.

"Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", - отметил Сингх.

Он также добавил, что взаимоотношения России и Китая на самом деле имеют границы, и США должны этим воспользоваться, чтобы найти свои пути сотрудничества с Пекином.