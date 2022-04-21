Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - заместитель госсекретаря США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Китай информационно поддерживает российскую агрессию в Украине. В частности, КНР распространяет дезинформацию о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Шерман в рамках встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и постоянными представителями НАТО в Брюсселе выразила обеспокоенность США по поводу поддержки КНР российской агрессии. По словам Шерман, эта поддержка проявляется в распространении Китаем дезинформации о НАТО и войне России в Украине.