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Посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны"

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Вашингтон, Понедельник 18 апреля 2022 07:13
Посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны" Цинь Ган (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Китая в США Цинь Ган призвал американское правительство приложить усилия для выхода из тупика в отношениях между двумя странами. По его мнению, пока еще не поздно, важно растопить лед новой холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Посол Китая сделал это заявление, выступая на 25-м Китайском форуме Гарвардского колледжа. По его словам, двусторонние отношения столкнулись со сложной ситуацией, когда формируется лед так называемой новой холодной войны. Дипломат призвал обе стороны проводить более обширные и откровенные обмены мнениями и диалогами, чтобы разрушить этот лед недоверия.

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