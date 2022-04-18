Посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны"

Посол Китая в США Цинь Ган призвал американское правительство приложить усилия для выхода из тупика в отношениях между двумя странами. По его мнению, пока еще не поздно, важно растопить лед новой холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Посол Китая сделал это заявление, выступая на 25-м Китайском форуме Гарвардского колледжа. По его словам, двусторонние отношения столкнулись со сложной ситуацией, когда формируется лед так называемой новой холодной войны. Дипломат призвал обе стороны проводить более обширные и откровенные обмены мнениями и диалогами, чтобы разрушить этот лед недоверия.