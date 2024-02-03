США відстрочили операцію в Іраку та Сирії, щоб уникнути прямої війни з Іраном, - ВВС

Сполучені Штати розпочали удари помсти за атаку безпілотника в Йорданії лише через тиждень, щоб дозволити бійцям "Корпусу вартових ісламської революції" залишити об'єкти та не допустити прямого військового зіткнення з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Видання посилається на експертів, які зазначають, що затримка адміністрацією Джо Байдена зворотного удару могла дозволити Ірану вивести персонал і потенційно уникнути ширшого конфлікту на Близькому Сході.

"Це дозволило б їм послабити здатність цих ополченців, що підтримуються Іраном, атакувати американські війська, але не призвело б до ескалації. Хоча, скоріш за все, це не стане стримуючим фактором для майбутніх атак", - розповів виданню колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Мік Малрой.

За його словами, кінцевою вигодою буде "уникнення прямої війни" між США та Іраном.

Хоча Білий дім та Пентагон неодноразово заявляли, що уникають "телеграфування" операцій у дні, що передували ударам, на думку експертів, вони робили це з кінцевим наміром уникнути більш широкої війни з Іраном.

Науковий співробітник Інституту арабських держав Перської затоки у Вашингтоні Хусейн Ібіш вважає, що ця затримка, схоже, була сигналом США про те, "чого вони не збираються робити, а саме завдавати ударів по Ірану".

Малрой в інтерв'ю ВВС зазначив, що США дозволили особовому складу Корпусу вартових ісламської революції Ірану "покинути об'єкти, по яких буде завдано удару".

Експерти відзначили, що США повинні пройти тонку межу між стримуванням такої країни, як Іран, та розпалюванням більшого конфлікту.

"Телеграфне" повідомлення про удари може дозволити США застосувати "золотий" підхід до операції - "не надто жорсткий і не надто м'який", - сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової і політичної сили при вашингтонському Фонді захисту демократій.

За його словами, такий підхід "завдасть болю нашим супротивникам, щоб вони припинили нападати на наші війська, але не настільки, щоб вони відчули потребу в масованій ескалації, тим самим уникнувши регіональної війни".

Авіаудари США у відповідь на удар по базі в Йорданії

28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. Внаслідок атаки поранень зазнали понад 40 військовослужбовців, ще троє загинули.

У Пентагоні зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Він додав, що уже визначився із заходами у відповідь.

Ввечері 2 лютого американські військово-повітряні сили атакували іранські об'єкти КВІР у Сирії. Загалом було уражено понад 85 цілей.

Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії.

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