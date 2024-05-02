США відстежують військові зв'язки Росії з іншими країнами, - Пентагон

За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном.

"Ці зусилля підживлюють росіян на полі бою в Україні, вони продовжують вести незаконну війну, вбиваючи невинних українських цивільних", - сказала представник Пентагону.

Сінгх зазначила, що США продовжують відстежувати ситуацію та посилюють взаємодію з союзниками у регіоні. Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.

Водночас представник Пентагону не підтвердила інформацію про те, що КНДР відрядила своїх громадян для війни на боці Росії проти України.