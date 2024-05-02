США отслеживают военные связи России с другими странами, - Пентагон

По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном.

"Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невинных украинских гражданских", - сказала представитель Пентагона.

Сингх отметила, что США продолжают отслеживать ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.

В то же время представитель Пентагона не подтвердила информацию о том, что КНДР отправила своих граждан для войны на стороне России против Украины.