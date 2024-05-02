США відстежують військові зв'язки Росії з іншими країнами, - Пентагон
Сполучені Штати уважно відстежують військову співпрацю Російської Федерації з Іраном та Північною Кореєю і будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал держави-агресора.
Про це заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника у Пентагоні.
За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном.
"Ці зусилля підживлюють росіян на полі бою в Україні, вони продовжують вести незаконну війну, вбиваючи невинних українських цивільних", - сказала представник Пентагону.
Сінгх зазначила, що США продовжують відстежувати ситуацію та посилюють взаємодію з союзниками у регіоні. Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.
Водночас представник Пентагону не підтвердила інформацію про те, що КНДР відрядила своїх громадян для війни на боці Росії проти України.
Санкції США проти РФ та її союзників
З початку повномасштабного вторгнення, Іран та Північна Корея надають часткову військову допомогу Росії для війни проти України.
1 травня Держдепартамент США запровадив санкції проти Росії через виявлені факти застосування військовими агресора хімічної зброї на війні в Україні.
Днями США, Канада і Велика Британія запровадили санкції проти Ірану. Причиною стали поставки ударних дронів до Росії.
Детальніше про санкції та хто під них потрапив - у матеріалі РБК-Україна.
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