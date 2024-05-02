ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отслеживают военные связи России с другими странами, - Пентагон

США, Четверг 02 мая 2024 02:06
UA EN RU
США отслеживают военные связи России с другими странами, - Пентагон Фото: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты внимательно отслеживают военное сотрудничество Российской Федерации с Ираном и Северной Кореей и будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал государства-агрессора.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в Пентагоне.

По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном.

"Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невинных украинских гражданских", - сказала представитель Пентагона.

Сингх отметила, что США продолжают отслеживать ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.

В то же время представитель Пентагона не подтвердила информацию о том, что КНДР отправила своих граждан для войны на стороне России против Украины.

Санкции США против РФ и ее союзников

С начала полномасштабного вторжения, Иран и Северная Корея оказывают частичную военную помощь России для войны против Украины.

1 мая Госдепартамент США ввел санкции против России из-за выявленных фактов применения военными агрессора химического оружия на войне в Украине.

На днях США, Канада и Великобритания ввели санкции против Ирана. Причиной стали поставки ударных дронов в Россию.

Подробнее о санкциях и кто под них попал в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше