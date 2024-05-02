США отслеживают военные связи России с другими странами, - Пентагон
Соединенные Штаты внимательно отслеживают военное сотрудничество Российской Федерации с Ираном и Северной Кореей и будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал государства-агрессора.
Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в Пентагоне.
По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном.
"Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невинных украинских гражданских", - сказала представитель Пентагона.
Сингх отметила, что США продолжают отслеживать ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.
В то же время представитель Пентагона не подтвердила информацию о том, что КНДР отправила своих граждан для войны на стороне России против Украины.
Санкции США против РФ и ее союзников
С начала полномасштабного вторжения, Иран и Северная Корея оказывают частичную военную помощь России для войны против Украины.
1 мая Госдепартамент США ввел санкции против России из-за выявленных фактов применения военными агрессора химического оружия на войне в Украине.
На днях США, Канада и Великобритания ввели санкции против Ирана. Причиной стали поставки ударных дронов в Россию.
Подробнее о санкциях и кто под них попал в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.