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США відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі, - Кірбі

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки після виходу РФ із "зернової угоди" наголосили, що будуть відстежувати діяльність Росії в Чорному морі.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У США зазначили, що вони закликають Російську Федерацію повернутися до виконання умов "зернової угоди", адже цивільні кораблі намаються доставити продовольство людям, які цього потребують.

"Ми, вочевидь, продовжуємо закликати Росію повернутися до "зернової угоди", і ми дуже уважно стежитимемо за тим, як вони вирішать поводитися в цьому зв’язку",- сказав Кірбі.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог. А в Міноборони РФ пригрозили "залученням до війни" країнам, судна яких направлять до портів України

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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