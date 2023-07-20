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У США відреагували на відмову Путіна приїхати на саміт БРІКС

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки відреагували на відмову російського диктатора Володимира Путіна поїхати у Південну Африку для участі в саміті БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу Меттью Міллера.

В Держдепі зазначили, що Путін відмовився від особистої присутності на саміті БРІКС через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом і це свідчить про остаточну втрату авторитету.

"Немає кращого прикладу, кращої ілюстрації істотного погіршення авторитету Росії у світі, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи зможе виїхати за кордон", - сказав Міллер.

Він додав, що становище Російської Федерації у світі значно погіршилося через розпочату в Україні війну, це стало стратегічною поразкою для Путіна.

Саміт БРІКС та ордер МКС на арешт Путіна

Саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР) пройде у Південній Африці з 22 по 24 серпня. Президент ПАР Сиріл Рамафоса 14 липня заявив, що Володимир Путін особисто відвідає саміт.

У березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля через депортацію українських дітей. Південно-Африканська Республіка, яка є підписантом Римського статуту, повинна арештувати Путіна у разі приїзду. Однак ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство. Та вже 19 липня стало відомо, що Путін не поїде на саміт.

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