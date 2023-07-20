В США отреагировали на отказ Путина приехать на саммит БРИКС

В Госдепе отметили, что Путин отказался от личного присутствия на саммите БРИКС из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом и это свидетельствует об окончательной потере авторитета.

"Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет уехать за границу", – сказал Миллер.

Он добавил, что положение Российской Федерации в мире значительно ухудшилось из-за начавшейся в Украине войны, что стало стратегическим поражением для Путина.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит его.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписателем Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.