RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США отреагировали на отказ Путина приехать на саммит БРИКС

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отреагировали на отказ российского диктатора Владимира Путина уехать в Южную Африку для участия в саммите БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа Мэттью Миллера.

В Госдепе отметили, что Путин отказался от личного присутствия на саммите БРИКС из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом и это свидетельствует об окончательной потере авторитета.

"Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет уехать за границу", – сказал Миллер.

Он добавил, что положение Российской Федерации в мире значительно ухудшилось из-за начавшейся в Украине войны, что стало стратегическим поражением для Путина.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит его.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписателем Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБРИКС