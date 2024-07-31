США відреагували на удар Ізраїлю по Бейруту

"Наша відданість безпеці Ізраїлю є непорушною і непохитною, незважаючи на всі загрози, які підтримує Іран, включаючи ліванську Хезболлу», — заявила представник Ради національної безпеки США Адрієнна Вотсон.

Вона сказала, що ракетний обстріл, внаслідок якого в суботу в Мадждаль-Шамсі загинули 12 ізраїльтян, був "жахливим".

"Ізраїль має право захищати себе від серйозних загроз, з якими він стикається", - заявила Вотсон.

"Водночас Сполучені Штати продовжують працювати над дипломатичним рішенням, щоб покласти край цим жахливим атакам і дозволити громадянам з обох боків безпечно повернутися до своїх будинків", - додала вона.

Неназвані ізраїльський і американський чиновники сказали в коментарі виданню, що Ізраїль заздалегідь попередив США про удар по Бейруту.