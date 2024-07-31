США отреагировали на удар Израиля по Бейруту

"Наша преданность безопасности Израиля незыблема и непоколебима, несмотря на все угрозы, которые поддерживает Иран, включая ливанскую Хезболлу», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон.

Она сказала, что ракетный обстрел, в результате которого в субботу в Мадждаль-Шамсе погибли 12 израильтян, был "ужасающим".

"Израиль имеет право защищать себя от серьезных угроз, с которыми он сталкивается", – заявила Уотсон.

"В то же время Соединенные Штаты продолжают работать над дипломатическим решением, чтобы положить конец этим ужасающим атакам и разрешить гражданам с обеих сторон безопасно вернуться в свои дома", - добавила она.

Неназванные израильский и американский чиновники сказали в комментарии, что Израиль заранее предупредил США об ударе по Бейруту.