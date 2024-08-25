США отреагировали на ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы"

США считают, что эскалация между Израилем и группировкой "Хезболла" вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта, к которому могут быть привлечены Вашингтон и Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности в Белом доме Шона Саветта, которого цитирует Reuters.

"По его указанию американские чиновники постоянно общаются со своими израильскими коллегами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и будем работать над стабильностью в регионе", - сказал Саветт.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден внимательно следит за происходящим на Ближнем Востоке.

Что этому предшествовало

Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о превентивных ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ливане. Тель-Авив отметил, что боевики готовят атаку на Израиль.

Спикеры ЦАХАЛ заявили, что около 100 истребителей нанесли удары по пусковым позициям группировки на юге Ливана. В Израиле сообщают о поражении тысяч ракетных установок "Хезболлы".

Позже "Хезболла" атаковала территорию Израиля. Боевики отметили, что выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей. Группировка назвала обстрел "первой фазой" ответа на убийство старшего командира "Хазболлы" Фуада Шукра в Бейруте.

В сети публиковали кадры ракетных обстрелов Израиля и работы ПВО.

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