США отреагировали на ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы"
США считают, что эскалация между Израилем и группировкой "Хезболла" вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта, к которому могут быть привлечены Вашингтон и Тегеран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности в Белом доме Шона Саветта, которого цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден внимательно следит за происходящим на Ближнем Востоке.
"По его указанию американские чиновники постоянно общаются со своими израильскими коллегами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и будем работать над стабильностью в регионе", - сказал Саветт.
Что этому предшествовало
Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о превентивных ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ливане. Тель-Авив отметил, что боевики готовят атаку на Израиль.
Спикеры ЦАХАЛ заявили, что около 100 истребителей нанесли удары по пусковым позициям группировки на юге Ливана. В Израиле сообщают о поражении тысяч ракетных установок "Хезболлы".
Позже "Хезболла" атаковала территорию Израиля. Боевики отметили, что выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей. Группировка назвала обстрел "первой фазой" ответа на убийство старшего командира "Хазболлы" Фуада Шукра в Бейруте.
В сети публиковали кадры ракетных обстрелов Израиля и работы ПВО.
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