США відреагували на нові ядерні погрози Росії

Держдепартамент США продовжить "приділяти пильну увагу" діям Росії після її нової ядерної погрози. Там заявили, що будь-яка риторика щодо розгортання ядерних боєголовок викликає занепокоєння.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й надалі приділятимемо пильну увагу", - сказав Пател.

Він зазначив, що росіяни роблять подібні заяви періодично протягом всього часу агресії проти України

Пател сказав, що "не хоче спекулювати", але "ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".