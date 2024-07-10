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США у 2026 році розпочнуть розміщення далекобійної зброї в Німеччині

Середа 10 липня 2024 19:57
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США у 2026 році розпочнуть розміщення далекобійної зброї в Німеччині Ілюстративне фото: США розмістять свою зброю у Німеччині у 2026 році (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки вже з наступного року розпочнуть розміщення в Німеччині далекобійних ударних систем, включно з гіперзвуковою зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Як сказано у повідомленні, Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних вогневих засобів своєї оперативно-тактичної групи в Німеччині в 2026 році. Це відбуватиметься в рамках планування довготривалого розміщення цих засобів у майбутньому.

Зокрема, буде розміщено SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

"Застосування цих передових сил і засобів продемонструє відданість США НАТО і їх внесок в європейське інтегроване стримування", - сказано у повідомленні.

Можлива війна Росії проти НАТО

Після початку війни в Україні Західні країни почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО. Офіційні представники Альянсу відкидають цю можливість, заявляючи, що не бачать такої загрози в найближчому майбутньому.

Зокрема, Зеленський раніше заявляв, що наступними цілями російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща або Балкани.

Водночас НАТО вже розробило план оборони на випадок можливого нападу Росії, але військовий блок все ще прагне посилити свої можливості. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Росія може напасти на НАТО до 2029 року.

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