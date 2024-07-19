США отреагировали на новые ядерные угрозы России

Госдепартамент США продолжит "уделять пристальное внимание" действиям России после ее новой ядерной угрозы. Там заявили, что любая риторика по развертыванию ядерных боеголовок вызывает беспокойство.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Любая риторика и разговоры по использованию или развертыванию ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, почему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", - сказал Пател.

Он отметил, что россияне делают подобные заявления периодически в течение всего времени агрессии против Украины.

Пател сказал, что "не хочет спекулировать", но "мы, конечно, продолжаем внимательно следить".