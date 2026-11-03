США відправляють переговорників до Брюсселя для перемовин щодо миру в Україні

Єврокомісія у середу, 4 листопада, проведе в Брюсселі зустріч щодо України за участю представників США, української сторони та її європейських союзників. До обговорення також долучаться представники НАТО і Світового банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Про майбутні переговори повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью. За її словами, зустріч відбудеться у середу, 4 листопада, і стане продовженням попередніх консультацій, які пройшли в Маямі.
До обговорення запрошені представники України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великої Британії. Також у зустрічі візьмуть участь представники НАТО і Світового банку.
"Отже, завтра Європейська комісія проведе зустріч із представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, і ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів, що відбулися в Маямі", - заявила Пінью журналістам у Брюсселі.
Нагадуємо, зустріч у Брюсселі відбудеться напередодні запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що переговори відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада за посередництва Вашингтона.
У Кремлі також підтвердили участь у переговорах і повідомили, що їхню делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.