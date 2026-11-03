США відправляють переговорників до Брюсселя для перемовин щодо миру в Україні

Про майбутні переговори повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью. За її словами, зустріч відбудеться у середу, 4 листопада, і стане продовженням попередніх консультацій, які пройшли в Маямі.

До обговорення запрошені представники України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великої Британії. Також у зустрічі візьмуть участь представники НАТО і Світового банку.

"Отже, завтра Європейська комісія проведе зустріч із представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, і ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів, що відбулися в Маямі", - заявила Пінью журналістам у Брюсселі.