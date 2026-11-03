UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

США відправляють переговорників до Брюсселя для перемовин щодо миру в Україні

15:02 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: Паула Пінью, речниця Європейської комісії (ec.europa.eu)

Єврокомісія у середу, 4 листопада, проведе в Брюсселі зустріч щодо України за участю представників США, української сторони та її європейських союзників. До обговорення також долучаться представники НАТО і Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про майбутні переговори повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью. За її словами, зустріч відбудеться у середу, 4 листопада, і стане продовженням попередніх консультацій, які пройшли в Маямі.

До обговорення запрошені представники України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великої Британії. Також у зустрічі візьмуть участь представники НАТО і Світового банку.

"Отже, завтра Європейська комісія проведе зустріч із представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, і ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів, що відбулися в Маямі", - заявила Пінью журналістам у Брюсселі.

Нагадуємо, зустріч у Брюсселі відбудеться напередодні запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що переговори відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада за посередництва Вашингтона.

У Кремлі також підтвердили участь у переговорах і повідомили, що їхню делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄврокомісіяЄвросоюзРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаБрюссельМирні переговори