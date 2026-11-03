США отправляют переговорщиков в Брюссель для переговоров по миру в Украине

О предстоящих переговорах сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью. По ее словам, встреча состоится в среду, 4 ноября, и станет продолжением предварительных консультаций, прошедших в Майами.

К обсуждению приглашены представители Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании. Также во встрече примут участие представители НАТО и Всемирного банка.

"Итак, завтра Европейская комиссия проведет встречу с представителями Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка, и эта встреча станет продолжением предварительных переговоров, состоявшихся в Майами", - заявила Пинью журналистам в Брюсселе.