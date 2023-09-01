США відправлять в Україну снаряди із збідненим ураном, - Reuters

Ці снаряди є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде представлено наступного тижня. Боєприпаси призначені для американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої із ситуацією, мають бути доставлені до України найближчими тижнями.

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів. За словами чиновників, його вартість та вміст ще уточнюються.

Збіднений уран використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу.

Передача Україні снарядів із збідненим ураном

Раніше про передачу снарядів із збідненим ураном оголосили у Британії. Вони передані разом із основними бойовими танками Challenger 2.

Водночас у березні 2023 року в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Британії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Але вже в червні стало відомо, що Білий дім готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву.