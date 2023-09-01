RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США отправят в Украину снаряды с обедненным ураном, - Reuters

Фото: США отправят в Украину снаряды с обедненным ураном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США в ближайшее время отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, согласно документу, с которым ознакомилось издание, факт передачи также подтвердили два американских чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters..

Эти снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет представлен на следующей неделе. Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 млн долларов. По словам чиновников, его стоимость и содержимое еще уточняются.

Обедненный уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

Ранее о передаче снарядов с обедненным ураном объявили в Британии. Они переданы вместе с основными боевыми танками Challenger 2.

В то же время в марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину