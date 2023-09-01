США отправят в Украину снаряды с обедненным ураном, - Reuters

Эти снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет представлен на следующей неделе. Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 млн долларов. По словам чиновников, его стоимость и содержимое еще уточняются.

Обедненный уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

Ранее о передаче снарядов с обедненным ураном объявили в Британии. Они переданы вместе с основными боевыми танками Challenger 2.

В то же время в марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.