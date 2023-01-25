Очікувати на Abrams? Байден сьогодні виступить з заявою щодо допомоги України

Сьогодні 25 січня, президент США Джо Байден виступить із заявою щодо військової допомоги Україні. Ймовірно оголосить про плани відправити ЗСУ бойові танки Abrams.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американських чиновників, США завершують розробку планів щодо відправки приблизно 30 танків Abrams для потреб ЗСУ.

Виступ президента США запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.

Як писали ЗМІ, президент США може оголосити про поставку Україні танків Abrams вже цієї середи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.