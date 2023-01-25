ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отправят Украине 31 танк Abrams, - Bloomberg

Новина українською →
Вашингтон, Среда 25 января 2023 16:57
США отправят Украине 31 танк Abrams, - Bloomberg Фото: США отправят Украине 31 танк Abrams (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки намерены отправить в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Bloomberg в Белом доме Дженнифер Якобс в Twitter.

"Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - пишет она со ссылкой на источники.

Стоит заметить, что еще неделю назад в Пентагоне заявляли о том, что передача Украине Abrams не имеет смысла, поскольку такую технику сложно обслуживать.

Напомним, ранее в Politico сообщало о том, что у президента США рассматривают передачу Украине от 30 до 50 единиц танков Abrams.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с обращением о военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж