США відправлять експедицію на Марс: у NASA озвучили терміни

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує відправити експедицію на Марс на початку 2030-х років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News заявив виконувач обов'язків глави NASA Шон Даффі.
Він зазначив, що найближчим часом Агентство почне відправляти вантажі на Місяць і споруджувати там базовий табір.
Здобутий на цій космічній станції досвід, "буде мати вирішальне значення для забезпечення підтримки життя астронавтів".
"На початку 2030-х років, ми хочемо дістатися Марса. І це дуже важливо. Місія триватиме понад вісім місяців. Нам слід навчитися перебувати на планеті, а опісля благополучно повернутися назад", - сказав Даффі.
Нагадаємо, раніше в.о. керівника NASA анонсував плани заміни МКС і зосередження на освоєнні Місяця. Зокрема, на поверхні супутника Землі планується спорудження ядерного реактора.
Минулого тижня Даффі провів першу за останні вісім років зустріч із главою "Роскосмосу" Дмитром Бакановим.
Керівники відомств обговорили продовження експлуатації Міжнародної космічної станції (МКС), продовження перехресних польотів і процес зведення станції з орбіти.