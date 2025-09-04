RU

США отправят экспедицию на Марс: в NASA озвучили сроки

Иллюстративное фото: корабль "Орион" готовится к старту на Луну в рамках миссии Artemis 1 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить экспедицию на Марс в начале 2030-х годов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Он отметил, что в ближайшее время Агентство начнет отправлять грузы на Луну и сооружать там базовый лагерь.

Полученный на этой космической станции опыт, "будет иметь решающее значение для обеспечения поддержания жизни астронавтов".

"В начале 2030-х годов, мы хотим добраться до Марса. И это очень важно. Миссия продлится более восьми месяцев. Нам следует научиться находиться на планете, а после благополучно вернуться обратно", - сказал Даффи.

Деятельность NASA

Напомним, ранее и.о. руководителя NASA анонсировал планы замены МКС и сосредоточения на освоении Луны. В частности, на поверхности спутника Земли планируется сооружение ядерного реактора.

На прошлой неделе Даффи провел первую за последние восемь лет встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.

Руководители ведомств обсудили продолжение эксплуатации Международной космической станции (МКС), продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

