США отправят экспедицию на Марс: в NASA озвучили сроки

Он отметил, что в ближайшее время Агентство начнет отправлять грузы на Луну и сооружать там базовый лагерь.

Полученный на этой космической станции опыт, "будет иметь решающее значение для обеспечения поддержания жизни астронавтов".

"В начале 2030-х годов, мы хотим добраться до Марса. И это очень важно. Миссия продлится более восьми месяцев. Нам следует научиться находиться на планете, а после благополучно вернуться обратно", - сказал Даффи.