Вперше за 8 років: у РФ заявили, що голови "Роскосмосу" і NASA зустрінуться у США
Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Баканов прибув до Хʼюстона, де 31 липня зустрінеться з виконувачем обов’язків голови NASA Шоном Даффі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Reuters.
Як пишуть ЗМІ, гендиректор російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Баканов прибув до Хʼюстона у штаті Техас для зустрічі з виконувачем обов’язків адміністратора NASA Шоном Даффі.
Це перша така зустріч очільників космічних агентств США і РФ за останні вісім років.
Самі переговори заплановані на 31 липня. На них обговорюватимуть продовження експлуатації Міжнародної космічної станції, продовження перехресних польотів і процес зведення станції з орбіти.
Також російська делегація планує відвідати Космічний центр імені Ліндона Джонсона, виробничі майданчики компаній Boeing і SpaceX. Крім того, планується зустріч з екіпажем космічного корабля Crew Dragon.
Як зазначає Reuters, космічна програма залишається одним із небагатьох міжнародних проєктів, у межах яких США і Росія досі співпрацюють.
В усіх інших сферах відносини між країнами були розірвані після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
Попри політичну ізоляцію, NASA і "Роскосмос" продовжують обмінюватися екіпажами для місій на МКС. Це відбувається в межах так званої програми перехресних польотів, яка дозволяє зберігати постійну присутність представників обох країн на станції.
Відносини між США та РФ
Варто додати, що остання зустріч керівників "Роскосмосу" і NASA відбулася у жовтні 2018 року. Тоді голова NASA Джим Брайденстайн приїхав до Росії напередодні запуску космічного корабля "Союз МС-10". Його приймав тодішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США запровадили проти РФ масштабні санкції, які торкнулися й космічної галузі.
У результаті більшість спільних проєктів і контактів між американськими та російськими структурами були згорнуті або заморожені. Проте у сфері космосу певна співпраця збереглася - зокрема, для підтримки безпечної роботи Міжнародної космічної станції (МКС).
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