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Грузія все-таки закупить генератори для України

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Грузія, П'ятниця 09 грудня 2022 16:44
Грузія все-таки закупить генератори для України Фото: Грузія все-таки закупить генератори для України (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Грузії ухвалив рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новини - Грузія".

Міністерству економіки та сталого розвитку було доручено виконати розпорядження про закупівлю у найкоротші терміни. При цьому поки не відомо, яку кількість генераторів придбає Грузія і яку суму на це виділять.

До того ж,лава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе заявив, що Грузія виділила вже до 12 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявляв, що Грузія місяць не відповідала на прохання України щодо передачі генераторів. У свою чергу грузинська влада заявила, що нібито "вперше чують" про таке звернення.

Крім того, в Грузії заявили, що не можуть і не надаватимуть військової допомоги Україні.

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Грузія генератор Допомога Україні
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