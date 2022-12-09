Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та енергообладнанням

Естонія відправила до українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Естонії Мар'яну Бецу у Twitter .

"Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України і Мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу", - написала вона.

Нагадаємо, Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Окрім того, Норвегія передала партію генераторів для українських прикордонників.

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