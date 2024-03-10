США відправили корабель для формування морського коридору в Сектор Газа

Сполучені Штати відправили корабель з обладнанням для облаштування морського коридору для доставки гуманітарної допомоги до Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х Центрального командування США (CENTCOM).

Зазначається, що 9 березня корабель ВМС США "Генерал Френк С. Бессон" (LSV-1) зі складу 7-ї експедиційної транспортної бригади 3-го експедиційного командування забезпечення XVIII повітряно-десантного корпусу, вийшов з Об'єднаної бази Ленглі-Юстіс на шляху до Східного Середземномор'я.

Корабель матеріально-технічного забезпечення "Бессон" перевозить перше обладнання для створення тимчасового причалу з доставки життєво необхідних гуманітарних вантажів.

Фото: U.S. Central Command (twitter.com/CENTCOM)

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа. Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у місто Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Бойові дії у смузі призвели до загибелі великої кількості цивільних людей, голоду та гуманітарної катастрофи.

7 березня Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон попросив члена Кнесета Ізраїлю Бені Ганца дозволити перевезення додаткової допомоги в Сектор Газа.

8 березня президент США Джо Байден оголосив про плани побудови американськими військовими тимчасового порту для відправлення морем гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Після цього голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що сподівається на відкриття у неділю, 10 березня, морського коридору для доставки гуманітарної допомоги з Кіпру до Сектору Газа.

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